Juventus avanti tutta su Yildiz | rinnovo e maxi adeguamento

La Juventus accelera sul rinnovo di Kenan Yildiz. La società ha deciso di blindarlo, spinta dalla crescita del giocatore e dalla volontà di consolidare il suo ruolo in squadra. Nei prossimi giorni, si aspetta l’accordo definitivo, con un maxi adeguamento contrattuale che dimostra quanto credano nel talento turco.

La Juventus ha avviato l’operazione per blindare Kenan Yildiz, ormai diventato un pilastro tecnico del presente e del futuro bianconero. A Torino il percorso è chiaro: dopo l’assegnazione della maglia numero 10, il talento turco classe 2005 è entrato stabilmente nel cuore del progetto, guadagnandosi fiducia, responsabilità e centralità sotto la guida di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore, come riferito da Romeo Agresti, i contatti per il rinnovo hanno registrato passi in avanti concreti. Contratto lungo, ma ingaggio da aggiornare. Formalmente non c’è urgenza: l’attuale accordo di Kenan Yildiz scade il 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

