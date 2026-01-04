Juventus avanti tutta su Spalletti | rinnovo avviato

La Juventus ha avviato le trattative per il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore. La società e il tecnico stanno definendo gli ultimi dettagli per consolidare la collaborazione, in un percorso volto a garantire continuità e stabilità alla squadra. Le discussioni sono in uno stato avanzato, confermando l’intenzione di proseguire insieme nella prossima stagione.

La Juventus accelera sul futuro della panchina. In casa bianconera c'è piena convergenza sulla volontà di proseguire con Luciano Spalletti, con i dialoghi per il rinnovo che sarebbero già entrati in una fase concreta. A confermare il quadro è Fabrizio Romano, che parla di sintonia totale tra società e allenatore. I riscontri interni vengono definiti estremamente positivi: non solo risultati, ma soprattutto back quotidiani che hanno convinto la dirigenza ad anticipare le mosse. Le conversazioni per un prolungamento di contratto sarebbero già avviate e procederebbero rapidamente dietro le quinte.

