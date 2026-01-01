Oriali commenta la stagione: secondo lui, il titolo sarà una competizione tra cinque squadre. Riguardo al 2025, evidenzia l’emozione per il percorso del Napoli, che non si aspettava così positivo. Sulle vittorie di Supercoppa, sottolinea che non sono frutto del caso. Le sue dichiarazioni, rilasciate a Radio CRC, affrontano temi di lotta per lo Scudetto, obiettivi futuri e i risultati già raggiunti.

Oriali ha parlato tra lotta Scudetto, obiettivi del nuovo anno e realizzazioni di quelli del 2025 ai microfoni di Radio CRC. Le parole del dirigente del Napoli Gabriele Oriali, attuale dirigente del Napoli, ha analizzato la corsa allo Scudetto ai microfoni di Radio CRC. L’ex bandiera dei nerazzurri vede una lotta serrata a cinque squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Oriali avverte: «Scudetto? Sarà una corsa a cinque. 2025 del Napoli una grande emozione, non lo pensavo così. Supercoppa? Certe vittorie non sono un caso»

Leggi anche: Allegri sicuro sulla corsa scudetto: «Inter e Napoli le due favorite, ma la Juve sarà una delle candidate». Poi parla così del futuro di Maignan

Leggi anche: Canovi: “Scudetto? Pensavo soltanto a Milan e Napoli, invece anche Inter e Roma sono in corsa”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Riferiscono in diretta a Conte le parole di Oriali sulla griglia Scudetto: la sua reazione - Antonio Conte dice esplicitamente di essere "contento" per "lo spirito, la cattiveria, l'attenzione" mostrata dal suo Napoli nel match d'esordio della Serie A 2025/26 vinto 2- fanpage.it

Oriali: "Ho vinto molto in carriera, ma lo scudetto a Napoli è qualcosa mai sentito prima" - "Ho vinto molto in carriera, ma quello che ho provato nel vincere il campionato qui a Napoli è stato unico. corrieredellosport.it

Oriali: "In carriera ho vinto tanto, ma nessuna vittoria è stata sentita come questo scudetto" - Il coordinatore sportivo del Napoli, Lele Oriali, ha preso la parola dal palco di Dimaro durante la presentazione della squadra ai tifosi. tuttomercatoweb.com

#Oriali avvisa il #Napoli: "Scudetto Oltre a noi e all' #Inter quest'anno ci sono anche #Milan, #Roma e #Juventus" x.com