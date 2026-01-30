israele conferma alto numero di vittime civili nella striscia di gaza inasprimento della situazione umanitaria

Le forze israeliane hanno confermato che circa 70.000 civili sono morti nella Striscia di Gaza. La cifra si avvicina a quella diffusa dal Ministero della Salute di Hamas, che parla di 71.000 vittime. La situazione umanitaria si fa sempre più grave e la pressione internazionale cresce per trovare una soluzione. La guerra continua a colpire duramente la popolazione civile, senza fine apparente.

Le forze armate israeliane hanno confermato un bilancio ufficiale di circa settantamila vittime nella Striscia di Gaza, un numero che si avvicina molto a quello fornito dal Ministero della Salute di Hamas, che parla di 71.667 morti. L’annuncio, diffuso da fonti israeliane citate da media locali, rappresenta una delle prime ammissioni ufficiali da parte di Tel Aviv su un numero così elevato di decessi in un’area densamente popolata e già colpita da anni di blocchi e tensioni. Il dato, riferito al 30 gennaio 2026, non include né la stima dei feriti né la suddivisione tra combattenti e civili, ma segna un punto di svolta nel racconto della guerra che da mesi ha devastato la zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

