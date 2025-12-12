Gaza morto di freddo un altro neonato nella Striscia | salgono a 10 le vittime della tempesta Byron

Nella Striscia di Gaza, l’emergenza umanitaria si aggrava a causa della tempesta Byron, che ha provocato temperature rigide, inondazioni e danni strutturali. La situazione si configura come una crisi complessa, con un crescente numero di vittime e difficoltà per la popolazione locale, già fragile a causa delle tensioni e delle condizioni di vita precarie.

Continua ad aggravarsi l’ emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza, colpita dalla tempesta Byron che sta causando temperature gelide, inondazioni e il crollo di molti edifici. Questa mattina, 12 dicembre, è stata annunciata la morte di un altro neonato, deceduto per assideramento nel campo profughi di Shati. Si tratta del secondo, dopo che ieri un neonato era morto a causa delle basse temperature nella zona di al-Mawasi, vicino a Khan Younis. I decessi a causa della tempesta Byron nella Striscia salgono così ad almeno 10. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, inoltre, cinque palestinesi sono morti durante la notte nel crollo di una casa che ospitava sfollati nella zona di Bir an-Naaja, nel nord della Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, morto di freddo un altro neonato nella Striscia: salgono a 10 le vittime della tempesta Byron

Il Fatto Quotidiano. . Anche il primo giornalista a lavorare sul caso di Hind Rajab è morto a Gaza. Qualche mese dopo, ucciso da un raid israeliano che ha colpito anche un collega. Si chiamava Ismail Al-Ghoul. L’Idf in seguito lo ha accusato di essere un opera - facebook.com Vai su Facebook

Una #bambina di soli otto mesi è morta durante la scorsa notte per il #freddo a Khan Yunis, nella Striscia di #Gaza che sta subendo piogge torrenziali, allagamenti e basse temperature a causa della tempesta Byron. Lo scrivono l'agenzia palestinese Wafa e Vai su X

Media, 'uno altro neonato e un bambino di 9 anni morti di freddo a Gaza' - Un neonato è morto questa mattina a causa del freddo nella Striscia di Gaza, dove la tempesta Byron continua a portare morte e distruzione. ansa.it scrive

Gaza, un altro neonato morto di freddo. Trump: "Lavoriamo duramente per Gaza, 59 stati ci sostengono" - Gaza, governo ad interim dovrebbe essere collegato ad Anp Un governo tecnico ad interim per l'amministrazione della Striscia di Gaza dovrebbe essere direttamente collegato all'Autorità Nazionale Pales ... Da msn.com

Il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso a Gaza City, urlò per le strade: “La guerra è finita”

Video Il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso a Gaza City, urlò per le strade: “La guerra è finita” Video Il giornalista Saleh Al-Jafarawi ucciso a Gaza City, urlò per le strade: “La guerra è finita”