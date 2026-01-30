Iransanzioni Usa anche contro ministro

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l’Iran, colpendo i funzionari ritenuti responsabili della repressione contro i manifestanti. Le misure mirano a mettere pressione sul regime, che da settimane affronta proteste sempre più dure. Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che le sanzioni riguardano membri del governo iraniano coinvolti nelle violenze, cercando di isolare ulteriormente Teheran sul piano internazionale.

18.30 Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all'Iran prendendo di mira gli iraniani ritenuti "responsabili della brutale repressione del regime contro il proprio popolo". Così il Dipartimento del Tesoro Usa. Nel mirino il ministro dell'Interno Eskandar Momeni e diversi comandanti dei Guardiani della rivoluzione. Colpite anche due società finanziarie. "Continueremo a colpire le reti iraniane e l'elite dell'Iran", ha detto il segretario al Tesoro, Bessent.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

