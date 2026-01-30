Internet ci rende stupidi? Non saprei…

Matteo Cavezzali si chiede se internet ci stia rendendo più stupidi. In un suo reel, l’autore si domanda cosa stia succedendo nel mondo e se stiamo diventando più ignoranti. La domanda resta aperta, perché la risposta arriva subito dopo.

Dal reel virale di Matteo Cavezzali agli studi scientifici citati a metà: come la crisi dell’attenzione viene trasformata in una favola sul declino dell’intelligenza “Ma che diavolo sta succedendo nel mondo? Stiamo forse diventando più stupidi?”. Il reel dello scrittore Matteo Cavezzali si apre così, con una domanda che non chiede davvero una risposta, perché la risposta arriva subito dopo. "Sì, la risposta è sì", dice Cavezzali, “ce lo stavamo immaginando, ma ora abbiamo i dati scientifici”. E giù centinaia di commenti e like e cuoricini. È una costruzione retorica quasi perfetta per l’ecosistema dell’attenzione in cui circola.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Padre Paolo Benanti – Il digitale ci rende più stupidi La verità scomoda sull’era degli algoritmi

