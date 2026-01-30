Inter Frattesi torna sul mercato | sondaggio della Lazio
Davide Frattesi torna al centro delle trattative di mercato. Dopo le voci di un interesse dalla Lazio, l’Inter si trova a valutare le offerte che arrivano dall’estero. Nottingham Forest e Atletico Madrid sono tornati a monitorare la situazione e potrebbero presto fare un passo concreto per il centrocampista. La società nerazzurra ha già aperto le porte a eventuali proposte, mentre la squadra lavora per risolvere anche altre questioni legate alle uscite.
Non solo Luis Henrique: il fronte uscite dell’ Inter resta caldo e coinvolge anche Davide Frattesi. Nelle ultime ore si sono riaccesi i contatti dall’estero, con il Nottingham Forest sempre alla finestra e il ritorno d’interesse dell’ Atletico Madrid per il centrocampista azzurro. Ma l’elemento nuovo arriva dalla Serie A. Secondo le informazioni raccolte in serata, la Lazio ha effettuato un sondaggio concreto ed è pronta a spingersi fino a 25 milioni di euro per provare a convincere l’Inter. Scenario in evoluzione a pochi giorni dalla chiusura: Frattesi torna al centro del mercato e i nerazzurri valutano. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
