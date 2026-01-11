La Lazio torna a farsi sotto per Giovanni ma il club non lo molla per meno di 15 milioni Sondaggio dell’Inter per lo svedese Holm Fabbian una prestazione di forza per togliersi dal mercato

Le news di mercato dalla trasferta di Como e dal Bologna segnalano che Giovanni Fabbian, protagonista con la sua prestazione, resta nel mirino di diversi club. La Lazio è interessata, ma la richiesta per il giovane centrocampista si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Intanto, l’Inter valuta Holm, mentre Fabbian si conferma un elemento di rilievo per il Bologna, che potrebbe confermarlo anche nelle prossime settimane.

Segnali e notizie arrivano in chiave mercato dalla trasferta di Como, in casa Bologna: seconda gara consecutiva da titolare e terza nelle ultime quattro per Giovanni Fabbian, uno degli uomini più chiacchierati per possibili trasferimenti: la Lazio proverà a rifarsi sotto a inizio settimana, il centrocampista piace alla Fiorentina, pronta a mettere sul piatto Fazzini, ma a meno di offerte irrinunciabili sopra i 15 milioni, che con bonus si avvicino ai 20, il ragazzo rimarrà rossoblù. Questo suggeriscono i movimenti in corso e i buoni rapporti tra il ragazzo e il tecnico. I contatti con Fazzini (22 anni) della Fiorentina, Acuna (19) del Newell’s Old Boys e Ugresic (19) del Partizan invitano alla prudenza: anche perché da Roma, sponda Lazio, avvisano di nuovi contatti tra Lotito e la dirigenza rossoblù a inizio settimana per capire se la pista Fabbian sia percorribile dopo l’offerta da 12 milioni rifiutata nei giorni scorsi, nonostante la Lazio tratti Timber, Toth e Maldini a dimostrazione di come non sia disposta ad andare oltre certi limiti, e la Fiorentina, chiuso Brescianini, è in pressing su Baldanzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

