Intelligenza artificiale regole chiare e più formazione

Il 2026 si apre come un anno decisivo per CNA Emilia-Romagna. La confederazione ha già messo in chiaro: bisogna puntare su regole più precise e una formazione più efficace per affrontare il salto di produttività legato all’intelligenza artificiale. Le nuove norme europee stanno per entrare in vigore e richiedono ai professionisti di aggiornarsi e adattarsi subito. La sfida è grande, ma c’è la volontà di partire subito con il piede giusto.

PER CNA Emilia-Romagna questo 2026 appena cominciato è l’anno della scelta. Salto di produttività, competenze da costruire e regole europee che diventano operative. Ma anche l’ intelligenza artificiale che smette di essere ‘curiosità’ e diventa infrastruttura competitiva. Nelle micro e piccole imprese, infatti, l’intelligenza artificiale non si presenta più come minaccia ma come una forza pratica. È quanto emerso dall’indagine di Cna su oltre 2.500 imprese: il 35,6% dichiara di utilizzare già soluzioni di AI (il 16,4% utilizza un solo strumento, il 19,2% ne usa almeno due) e un ulteriore 15,4% ne sta valutando l’adozione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Intelligenza artificiale, regole chiare e più formazione" Approfondimenti su CNA Emilia Romagna (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 166/25) e l’AI Act (Formazione accreditata) L’Europa cambia le regole dell’intelligenza artificiale Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Corso Intelligenza artificiale per il Disegno Tecnico e la Modellazione 3D - Musa Formazione Ultime notizie su CNA Emilia Romagna Argomenti discussi: IA applicata alla ricerca: così i dati sintetici sostengono le malattie rare e tutelano la privacy ma servono regole chiare; INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL LAVORO: ARRIVANO LE LINEE GUIDA; Commissione Ue: Servono regole chiare per autori musicali e piattaforme streaming; Cisco Data Privacy Benchmark Study 2026: la corsa all’IA mette la privacy al centro delle strategie aziendali. Ravenna, Antonio Patuelli: L’intelligenza artificiale? In Italia le innovazioni precedono le regole‘L’intelligenza artificiale ci assicura grandissime potenzialità, in particolare nel campo della ricerca medica, ma è portatrice di grandi rischi: ... corriereromagna.it Alessio Butti: Per evitare guai con l'AI poche ma efficaci regole ci voglionoIntervista al sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica. Con HuffPost interviene sulla polemica dello Spid a pagamento, ma anche sulle zone ... huffingtonpost.it il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook Meta e Microsoft, volano i conti sotto la spinta dell’intelligenza artificiale x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.