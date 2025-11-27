Aidem Intelligenza Artificiale a scuola | formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM DM 166 25 e l’AI Act Formazione accreditata
Corso online accreditato (15 ore) rivolto a tutto il personale scolastico (Dirigenti, DSGA, personale ATA, docenti, referenti digitali e collaboratori), per assolvere l’obbligo formativo previsto dall’AI Act e per tradurre in attività concrete i nuovi adempimenti introdotti dalle ultime Linee Guida MIM (DM 16625), garantendo un utilizzo sicuro, inclusivo e innovativo dell’Intelligenza Artificiale a scuola. Le nuove . L'articolo (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 16625) e l’AI Act (Formazione accreditata) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
