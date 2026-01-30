Infrastrutture e turismo | la crescita parte dai territori

Le regioni italiane si preparano a ricevere più visitatori, puntando su infrastrutture più moderne e funzionali. Si investe per rendere più facile raggiungere le località turistiche e migliorare i servizi. Il settore si aspetta che questi interventi portino più crescita e più attenzione ai territori, senza grandi annunci, solo fatti concreti.

Infrastrutture: la spinta silenziosa del turismo che parte dai territori. Un turismo europeo che valorizza l’unicità dei territori ha bisogno di infrastrutture solide, accessibili e intelligenti. È quanto emerge dal parere approvato all’unanimità in Commissione CULT, negoziato per il PPE dall’europarlamentare Giusi Princi, che pone al centro connettività, tutela del patrimonio culturale e turismo regionale. “Se un luogo non è raggiungibile, non può crescere davvero” ha dichiarato Princi, sottolineando come le aree interne, spesso bellissime ma isolate, restino escluse dai grandi flussi a causa di collegamenti e infrastrutture deboli. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Il 2026 si avvicina e con esso si presenta come un anno cruciale per la Toscana.

GIOVANI IN FUGA, STRANIERI IN ARRIVO: IL PARADOSSO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

