Ahi Almqvist! Brutto stop | lesione di alto grado ai flessori

Durante l'allenamento di ieri, Pontus Almqvist si è fermato improvvisamente. Il giocatore svedese ha accusato un forte dolore alla coscia sinistra, con una lesione di alto grado ai flessori. La squadra rischia di perdere un pezzo importante per le prossime partite.

L'esterno svedese ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Si torna sul mercato Duro colpo per il Parma: durante la seduta di allenamento di ieri, Pontus Almqvist ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio: si tratta di una lesione di alto grado ai flessori. Per l’attaccante svedese ora inizia un lungo percorso di riabilitazione, necessario per il recupero e per il ritorno all’attività agonistica. I tempi di rientro sono ancora incerti e saranno monitorati dallo staff medico del club. Una notizia che complica i piani del Parma, che potrebbe decidere di tornare con convinzione sul mercato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

