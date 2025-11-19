Derubata mentre fa shopping al Centro di Arese | usano le sue carte per cercare di prelevare

Milanotoday.it | 19 nov 2025

Prima il furto del portafogli, poi il tentativo di prelevare i contanti presso uno sportello bancomat. Infine le manette. Tutto nel giro di pochi minuti all’interno del Centro commerciale di Arese.Due donne di 49 e 41 anni, entrambe cittadine bulgare e già note alle forze dell’ordine, sono state. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

