Derubata mentre fa shopping al Centro di Arese | usano le sue carte per cercare di prelevare
Prima il furto del portafogli, poi il tentativo di prelevare i contanti presso uno sportello bancomat. Infine le manette. Tutto nel giro di pochi minuti all’interno del Centro commerciale di Arese.Due donne di 49 e 41 anni, entrambe cittadine bulgare e già note alle forze dell’ordine, sono state. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
