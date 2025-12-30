Borsa Milano chiude il 2025 col botto +1,14% e nuovo record Ftse-Mib

La Borsa di Milano chiude il 2025 con un aumento dello 1,14%, raggiungendo un nuovo massimo storico per il Ftse-Mib. L’ultima seduta dell’anno si è conclusa con una performance positiva, superando per la prima volta la soglia dei 45.000 punti. Questa chiusura testimonia la stabilità e l’interesse degli investitori nel contesto economico attuale, segnando un importante traguardo per il mercato azionario italiano.

Roma, 30 dic. (askanews) – Chiusura col botto all’ultima seduta dell’anno alla Borsa di Milano. Con uno scatto sul finale, l’indice Ftse-Mib ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 45.000 punti, per poi concludere la seduta con un più 1,14 percento. Il nuovo massimo storico è a 45.005,02 punti. Precedentemente Borsa Italiana aveva riportato i dati di sintesi sull’intero 2025: un rialzo complessivo del 30%, che è il bilancio annuale più positivo dal 2000 ad oggi. (fonte immagine: Borsa Italiana). L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

