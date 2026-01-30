Indice Ftse Mib guadagna terreno grazie al settore finanziario e ai semiconduttori in rialzo

L'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo, trainato da un'accelerazione del settore finanziario e da un forte impulso proveniente dal comparto dei semiconduttori. Il mercato milanese ha registrato una crescita significativa, con il principale indice azionario italiano che ha superato i livelli di chiusura precedenti grazie a una serie di movimenti positivi nei titoli bancari e tecnologici. Le principali banche italiane hanno visto un'ottima prestazione, alimentata da una maggiore fiducia degli investitori sulle prospettive di redditività e sulla stabilità del settore nel breve termine. Il rialzo è stato particolarmente marcato in seguito a dati economici che indicano una moderata ripresa della crescita del PIL e una riduzione dei tassi di interesse inaspettata, fattori che hanno favorito il settore finanziario.

