I droni che hanno terrorizzato la riva destra del Dnipro non sono più solo un problema isolato. Ora vengono usati come strumenti di attacco continuo, con la Russia che sfrutta quadricotteri economici e facili da maneggiare, armati o come kamikaze. Questi droni sono diventati una minaccia concreta per le retrovie, portando un’ulteriore pressione sugli obiettivi dietro le linee del fronte ucraino.

I piccoli quadricotteri che per mesi hanno terrorizzato la riva destra del Dnipro non sono più un'anomalia locale: la logica del "caccia all'uomo" con droni a corto raggio — economici, maneggevoli, spesso armati con piccoli ordigni o usati come kamikaze — sta diventando una componente stabile della pressione russa sulle retrovie immediate del fronte. E con un raggio operativo che può arrivare fino a 25 chilometri, la linea tra "prima linea" e città abitate si assottiglia. Kherson, laboratorio del terrore a bassa quota. Secondo un rapporto di Human Rights Watch, dalla metà del 2024 le forze russe hanno intensificato l'uso di droni quadricotteri per colpire civili e oggetti civili nell'area di Kherson, documentando almeno 45 attacchi in due località (Antonivka e Dniprovs'kyi) che " apparivano deliberatamente " diretti contro persone e infrastrutture non militari.

© Ilgiornale.it - Incubo "droni safari" sull'Ucraina: come funzionano e perché possono essere letali

Incubo droni, l’Onu teme l’escalation in Europa: Tutti i Paesi a rischio. E Putin avverte gli Usa sui missili Tomahawk all’UcrainaRoma – Provocazioni sui cieli europei. Dopo la Danimarca droni non identificati sorvolano basi militari e aeroporti in Belgio e Germania. E poi attacchi massicci in Ucraina, l’Onu che lancia l’allarme ... quotidiano.net

Ucraina, pioggia di droni e missili su Kiev, jet polacchi in voloUn diluvio di bombe, dodici ore di raid: è stata l'ennesima notte da incubo quella di domenica per l'Ucraina a fronte di uno dei più massicci attacchi russi degli ultimi mesi, che ha spinto anche la ... ansa.it

