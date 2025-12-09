Si chiama Hangzhou Qifei Intelligent Technology ed è un'azienda cinese che si presenta ufficialmente come produttrice di droni agricoli e piattaforme per l'agricoltura di precisione. In breve tempo pare invece che Qifei sia diventata una società chiave nel nuovo mercato dei droni per uso militare. Secondo quanto riportato dal portale Intelligence Online, infatti, la società avrebbe fornito velivoli senza pilota e sistemi dual-use a Russia, fazioni della Libia orientale e giunte militari del Sahel, mascherando le sue esportazioni come se fossero vendite civili. Il suo prodotto di punta? Il drone pieghevole X15 utilizzato per pattugliamento, sorveglianza, monitoraggio marino, forestale e di terreni montuosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silenziosi e letali: ecco i "droni fantasma" X15 della Cina