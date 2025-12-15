1ª Asta in Piazza a Reggio Calabria | Lavino Riccardo riscrive il record regionale

Sabato scorso, in piazza De Nava a Reggio Calabria, si è svolta la prima edizione della “Asta in Piazza”, un evento unico che ha trasformato la piazza in un’arena all’aperto dedicata al salto con l’asta. Un appuntamento che ha visto Riccardo Lavino riscrivere il record regionale, segnando un momento storico per l’atletica calabrese e nazionale.

Una serata che resterà negli annali dell’atletica calabrese e nazionale: sabato scorso piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia, si è trasformata nella prima vera arena open air della Calabria per il salto con l’asta, in occasione della “1ª Asta in Piazza”. Reggiotoday.it Reggio Calabria, salto con l’asta al Museo: straordinaria manifestazione sportiva al cospetto dei Bronzi - Per la prima volta nella storia della città, la centralissima piazza antistante il Museo Archeologico Nazionale si trasfor ... strettoweb.com

Asta in Piazza - Reggio Calabria 13 dicembre 2025 - Il Comitato Regionale Calabro Fidal organizzerà, per la prima volta nel territorio calabrese e reggino una manifestazione nazionale denominata “Asta in Piazza” che si terrà sabato 13 dicembre 2025 ... fidal.it

