Inchiesta Urbanistica Milano il Tar | Piani attuativi anche se Milano è urbanizzata

Il Tar di Milano ha stabilito che i piani attuativi per le costruzioni oltre i 25 metri sono fondamentali per gestire lo sviluppo della città. Non si può cancellarli con le leggi regionali, anche se Milano è già molto urbanizzata. La decisione chiarisce che questi piani sono strumenti essenziali per garantire un andamento ordinato del territorio, anche in zone già densamente costruite.

Il piano attuativo per le costruzioni più alte di 25 metri è un “principio fondamentale in materia di governo del territorio” a “garanzia dell’ordinato sviluppo urbano” e non può essere abrogato dalla “legislazione regionale” di Regione Lombardia. Lo strumento urbanistico di dettaglio, che serve a garantire il “governo unitario degli interventi” edilizi in una porzione di città e la “dotazione di standard”, come servizi e spazi pubblici, “adeguati” ai bisogni dei cittadini, è “un obbligo” stabilito “in modo inequivocabile” da una “norma di rango primario e statale” che va applicata anche a un’area di Milano, come quella di Porta Romana – Piazzale Lodi, che è “interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Procura di Milano mette in discussione molti edifici alti più di 25 metri in Italia.

