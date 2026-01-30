In arrivo Confluenza il disco d' esordio del cantautore irpino Selenio

Ciro Zerella, noto come Selenio, si prepara a lanciare il suo primo album,

SELENIO è il nuovo inizio di Ciro Zerella, cantautore irpino classe 1993 (con oltre 100 concerti alle spalle con il suo precedente cognome d’arte ZERELLA alcuni condivisi sullo stesso palco di Marlene Kuntz, Maria Antonietta, Giorgio Canali, Stefano Rampoldi “Edda”.).Cresciuto tra dischi, film e videogiochi, si avvicina alla musica in modo del tutto naturale.Talvolta malinconica altre volte luminosa, proprio come la Luna, la musica di Selenio parte dal cantautorato per esplorare i sentieri del pop moderno, contaminando e lasciandosi contaminare dall’arte e dai musicisti e dagli artisti con i quali entra in contatto.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

