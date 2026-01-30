Il weekend nel Lecchese si accende con la fiamma olimpica e il Gineè

Il weekend nel Lecchese si apre con la fiaccola olimpica e la festa del Gineè. Le temperature sono fredde, ma il territorio si anima con diversi eventi. Da venerdì a domenica, ci saranno passeggiate, fiaccolate e iniziative per tutti i gusti. La gente si prepara a vivere giorni intensi, tra tradizione e sport.

Dal punto di vista meteorologico sarà un bel weekend invernale. Non mancheranno gli eventi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. PISTE DI PATTINAGGIO - Resta aperta la pista di pattinaggio a Colico: è l'ultmo weekend in cui potrà essere utilizzata. Milano-Cortina 2026, si accende la fiamma olimpica che arriverà il prossimo 6 febbraio nel capoluogo lombardo Domenica la fiamma olimpica illumina il Lecchese: ecco quando e dove Domenica 1° febbraio la fiamma olimpica attraverserà le strade del Lecchese.

