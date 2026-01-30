Domenica la fiamma olimpica illumina il Lecchese | ecco quando e dove
Domenica 1° febbraio la fiamma olimpica attraverserà le strade del Lecchese. La cerimonia segnerà l’inizio di un evento che accende l’entusiasmo tra gli appassionati di sport della zona. La luce della fiamma illuminerà il territorio, coinvolgendo cittadini e atleti in un momento di festa e di orgoglio.
Domenica 1° febbraio si accende la passione sportiva sulle strade del Lecchese grazie al passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Non mancheranno eventi celebrativi, ma anche modifiche alla viabilità nei comuni coinvolti.La tappa 56Si tratta della tappa 56 di un lungo itinerario.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Fiamma Olimpica
Olimpiadi Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica anche in Campania: ecco dove e quando
Domenica sera l'accensione del braciere in piazza Bra: la "Fiamma Olimpica" attraversa il Garda e illumina Verona
Domenica 18 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026 attraverserà il territorio gardesano e veronese, passando per luoghi di rilevanza storica e culturale.
La Fiamma olimpica attraversa Fiorano Modenese
Ultime notizie su Fiamma Olimpica
Argomenti discussi: L'anteprima della 49ma tappa della Fiamma Olimpica: da Pordenone a Belluno; Feltre, passaggio Fiamma olimpica. Domenica 25 gennaio momento di festa in Cittadella; La fiamma olimpica arriva in Valtellina: ecco come seguire il suo viaggio; Pordenone, passaggio della fiaccola olimpica domenica 25 gennaio.
Domenica la fiamma olimpica illumina il Lecchese: ecco quando e dovePassaggi con tedofori a Colico, Mandello, Abbadia e infine a Lecco, comune di tappa. Martedì la torcia passerà anche da Merate. Numerose le iniziative celebrative, ma anche provvedimenti viabilistici ... leccotoday.it
Il passaggio della fiaccola. Tutta la mappaDa Berbenno a Lecco, passando da Ardenno, Morbegno, Colico, Mandello del Lario, Abbadia. È il viaggio della staffetta ... ilgiorno.it
Domenica 1 febbraio ore 13,45 la fiamma olimpica attraverserà Morbegno proveniendo da Talamona, Via Damiani, Piazza S.Antonio, Via Vanoni, Piazza Mattei con sosta al monumento in onore dei caduti, Via Nani, San Rocco, Piazza Rivolta con direzione c - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.