Calcio per il Forlì si riparte dopo le ultime deludenti prestazioni | Col Carpi partita aperta

Il Forlì Calcio si prepara a riprendere il cammino dopo alcune prestazioni deludenti, con una sfida decisiva contro il Carpi nella diciottesima giornata di Serie C. La partita, in programma sabato in casa, rappresenta un momento chiave per la squadra, che punta a invertire il trend e riprendere fiducia in vista delle prossime gare.

Sarà un'ultima di andata casalinga fondamentale per il Forlì Calcio che sabato ospiterà nella diciottesima giornata del campionato di Serie C il Carpi. La gara in programma alle 17.30 sarà dunque l'ultima al "Morgagni" per il 2025 con i galletti che sono chiamati a un netto cambio di rotta dopo. Forlitoday.it

CARPI CALCIO. LOMBARDI: “A FORLI’ SARA’ UNA GARA DI DUELLI” Il Carpi è atteso sabato dalla sfida sul campo del Forlì, gara da prendere con le molle come spiega il difensore Lorenzo Lombardi, che conosce bene la formazione romagnola https://www. - facebook.com facebook