Il baule dei ricordi | torna a Galliate il mercatino dell' antiquariato

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio nel tempo firmato "Il baule dei ricordi" torna a Galliate per l'ultima edizione dell'anno, portando con sé tutta la magia del Natale. Domenica 28 dicembre, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco e della storica piazza Vittorio Veneto, prenderà vita un nuovo appuntamento con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Il baule dei ricordi": torna a Galliate il mercatino dell'antiquariato

Leggi anche: "Il baule dei ricordi": a Galliate torna il mercatino dell'antiquariato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

baule ricordi torna galliate"Il baule dei ricordi": torna a Galliate il mercatino dell'antiquariato - Il viaggio nel tempo firmato "Il baule dei ricordi" torna a Galliate per l'ultima edizione dell'anno, portando con sé tutta la magia del Natale. novaratoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.