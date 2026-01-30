Gli inquirenti lavorano per chiarire cosa sia successo nel bosco di Rogoredo la sera scorsa. Un uomo è stato trovato col cranio trafitto da un proiettile, con un caricatore pieno e la canna di un’arma ancora in mano. Le prime verifiche indicano che si tratta di un episodio violento, ma ancora non è chiaro se sia stato un incidente o qualcosa di più preciso. Le indagini proseguono per ricostruire passo dopo passo la scena e capire cosa abbia portato a questa situazione.

Le indagini per capire cosa sia realmente successo nel bosco di Rogoredo la scorsa sera sono in corso ma alcuni capisaldi sono già stati fissati. L’agente che ha sparato e ucciso il 28enne marocchino Abderrahim Mansour, noto per essere uno degli spacciatori della zona, parte di una famiglia dedita a questa attività, era ad ampia distanza dal bersaglio. Non è stato un colpo a bruciapelo ma i due si trovavano a una distanza di 20, o ancora più probabilmente da 30 metri, come dimostra il proiettile nella scatola cranica della vittima. Sul caso sta lavorando la polizia scientifica, che ha già raccolto tutte le misure del caso per effettuare la ricostruzione, se necessario anche empirica, di quanto accaduto quella notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il proiettile nel cranio, il caricatore pieno e il colpo in canna: cosa rivela il test

Milano si interroga sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso da un colpo di pistola.

