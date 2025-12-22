vittorio brumotti racconta il made in italy

Si apre un nuovo capitolo per Vittorio Brumotti. L’artista, famoso per le sue performance in bicicletta, che gli hanno valso undici Guinness World Records, scende dalle due ruote per raccontare la moda italiana con il progetto The Italian way Made in Italy on the road. «Ho voluto fortemente The Italian Way perché sentivo il bisogno di raccontare l’Italia in modo diverso, più profondo e più umano. Dopo oltre 2.000 chilometri pedalati e tre traversate lungo lo Stivale, ho capito che non mi bastava più attraversare i luoghi: volevo fermarmi, ascoltare e dare voce alle persone. Volevo raccontare storie di uomini e donne partiti dal nulla, capaci di costruire qualcosa di grande e di portare il loro nome e l’italianità nel mondo”, ha spiegato Brumotti, “Tra tutte le regioni, la Lombardia è quella che sento più mia: per me è stata una piccola America, un territorio dove ho visto nascere opportunità, lavoro, visione e capacità di fare impresa. 🔗 Leggi su Panorama.it

