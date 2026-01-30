Il primo atto di una voce che promette di cambiare il panorama musicale italiano

A Milano, nella storica Trattoria Arlati, si è svolto il debutto ufficiale di Angelica Bove. La ragazza di 21 anni ha catturato subito l’attenzione con il suo timbro unico, pronta a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

A Milano, nella cornice storica della Trattoria Arlati, nata nel 1936 come rifugio per operai della vicina Pirelli, si è svolto l’esordio ufficiale di Angelica Bove, ventunenne voce dal timbro inconfondibile che promette di segnare un’era nella musica italiana. L’evento, tenutosi il 30 gennaio 2026, non è stato un semplice concerto, ma un’inaugurazione simbolica: la presentazione nazionale del disco d’esordio *Tana*, scelto con intenzione per celebrare il luogo in cui si è svolto l’evento, un sotterraneo angusto, affrescato di ricordi, dove negli anni Settanta si sono alternati Lucio Battisti, Mogol, Demetrio Stratos e Alberto Radius. 🔗 Leggi su Ameve.eu

