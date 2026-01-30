A Milano, nella storica Trattoria Arlati, si è svolto il debutto ufficiale di Angelica Bove. La ragazza di 21 anni ha catturato subito l’attenzione con il suo timbro unico, pronta a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

A Milano, nella cornice storica della Trattoria Arlati, nata nel 1936 come rifugio per operai della vicina Pirelli, si è svolto l’esordio ufficiale di Angelica Bove, ventunenne voce dal timbro inconfondibile che promette di segnare un’era nella musica italiana. L’evento, tenutosi il 30 gennaio 2026, non è stato un semplice concerto, ma un’inaugurazione simbolica: la presentazione nazionale del disco d’esordio *Tana*, scelto con intenzione per celebrare il luogo in cui si è svolto l’evento, un sotterraneo angusto, affrescato di ricordi, dove negli anni Settanta si sono alternati Lucio Battisti, Mogol, Demetrio Stratos e Alberto Radius. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il primo atto di una voce che promette di cambiare il panorama musicale italiano

Approfondimenti su Milano TrattoriaArlati

Charlie Kirk torna con il suo primo libro in italiano, offrendo un’analisi lucida delle sfide contemporanee alla libertà di parola.

Emergere nel panorama musicale italiano odierno rappresenta una sfida complessa, tra un'offerta sempre più vasta di nuovi artisti e una forte competizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano TrattoriaArlati

Argomenti discussi: Campania, il primo atto di Fico: salario minimo; Il primo atto di nascita di una bimba con due mamme a Brescia; Il primo atto di Fico: l’introduzione del salario minimo negli appalti regionali; Cerimonia della Candelora.

Campania, il primo atto di Fico: salario minimoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Campania, il primo atto di Fico: salario minimo pubblicato il 27 Gennaio 2026 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

Il primo atto di Roberto Fico in Regione: aprire un Centro per l’Autismo ad Avellino mai attivato da 25 anniApre, dopo una storia pluridecennale di blocco e lungaggini, il Centro per l’Autismo di Valle, ad Avellino: è il primo atto della presidenza di Roberto Fico. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it

Mercoledì 18 febbraio in Norvegia il primo atto dei playoff di Champions League, martedì 24 il secondo a San Siro - facebook.com facebook

Campania, il primo atto di Fico: salario minimo x.com