Charlie Kirk torna con il suo primo libro in italiano, offrendo un’analisi lucida delle sfide contemporanee alla libertà di parola. Attraverso un approccio diretto e riflessivo, l’autore invita i lettori a interrogarsi sullo stato della libertà di espressione oggi. Un testo che si propone come punto di partenza per un dialogo aperto e consapevole sulle questioni fondamentali della società attuale.

"Possiamo ancora parlare liberi, oggi?" "Non è un necrologio. È un inizio." – si legge nella presentazione editoriale. Ed è così perché, se una voce si spegne, mille possono accendersi. Dove trovarlo La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di KARMA SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Charlie Kirk, una voce che non si spegne: esce il primo libro in italiano

