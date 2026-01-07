Dazi Venezuela Groenlandia | un bullo non va mai sottovalutato neanche quando racconta una realtà che non c'è
L’analisi delle dinamiche internazionali richiede attenzione e obiettività. Dazi, Venezuela e Groenlandia sono temi complessi, spesso soggetti a interpretazioni distorte. Le dichiarazioni di figure come Trump e i loro alleati, che tentano di giustificare azioni contro leader come Maduro attraverso narrazioni semplificate, meritano una valutazione critica per comprendere meglio le reali motivazioni e gli interessi coinvolti.
Petrolio, narcotraffico, ripristino della democrazia, definizione delle sfere di influenza: Trump e i suoi sodali ci hanno raccontato una serie di scemenze che avrebbero dovuto "giustificare" l'arresto di Maduro. E ora il prossimo obiettivo sembra essere la Groenlandia, con lo stesso carico di menzogne e minacce. Ecco quello che c'è da sapere sulla nuova dottrina Usa in politica estera, almeno per quello che Donald Trump ci sta facendo capire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
