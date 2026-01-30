Il parka è cambiato | come abbinarlo nel 2026 al posto del cappotto

Il parka torna a essere protagonista anche quest’anno. Funzionale e caldo, si adatta a tutte le occasioni e si può indossare con diversi outfit. Le nuove proposte di stagione puntano su modelli versatili, che sostituiscono il classico cappotto. Basta scegliere il giusto abbinamento per avere uno stile pratico e alla moda.

Funzionale per definizione, ma sempre più interessante sul piano dello stile: il parka donna invernale torna protagonista anche nell'inverno 2026. Nato come capo tecnico, oggi è diventato un giubbotto capace di adattarsi a estetiche diverse, dal minimal urbano al casual elegante. Le nuove proposte puntano su volumi più equilibrati, materiali curati e dettagli che fanno la differenza, trasformando il parka invernale in un alleato elegante ma quotidiano, non solo nei giorni più freddi ma anche per look da città ultra chic. L'inverno 2026 riscrive il parka. Il nuovo parka dell'inverno 2026 lavora sui dettagli: volumi più controllati, imbottiture meno evidenti, superfici opache che lo allontanano dall'estetica sportiva.

