Il Colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer | come usarlo e abbinarlo

Quel momento dell’anno è arrivato: dopo una fremente attesa il Pantone 2026 è stato finalmente svelato, e con esso il fil rouge che ricorrerà in ogni ambito, dalla moda al design di interni, da qui ai prossimi 365 giorni. Proponendosi come un inno di pace in un mondo rumoroso, si chiama Cloud Dancer il colore di riferimento del capitolo alle porte: una controtendenza, in realtà, non solo per la dissonanza del (nobilissimo) concetto che porta avanti ma soprattutto perché si tratta di una tonalità che tecnicamente non sarebbe un vero colore, bensì la sintesi perfetta di tutte le altre. Parliamo di un bianco pulito ed etereo, che vuole simboleggiare un’influenza rasserenante in una società che sta pian piano riscoprendo il valore della quiete e della riflessione; un bianco vaporoso e intriso di serenità, che infonde totali relax e concentrazione, concedendo alla mente di viaggiare ed alla creatività di fuoriuscire per fare spazio all’innovazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Colore Pantone del 2026 è il Cloud Dancer: come usarlo e abbinarlo

