Il Meccanismo Europeo di Stabilità si prepara a finanziare anche il riarmo dell’Unione Europea. Dopo le polemiche, il fondo si apre ai prestiti destinati alla difesa, puntando a velocizzare l’acquisto di armamenti e rafforzare la sicurezza comune. La decisione ha suscitato molte reazioni, ma gli Stati membri sembrano pronti a sfruttare questa possibilità per rafforzare le proprie forze armate.

Ogni strumento è buono per accelerare sul riarmo dell’Ue. Persino il tanto contestato (almeno in Italia) Mes. Il Meccanismo europeo di stabilità si apre infatti alla concessione dei prestiti ai Paesi dell’eurozona per finanziare la spesa per la difesa. Ad annunciarlo è stato il direttore del Mes, Pierre Gramegna, in due interviste a Paperjam e Reuters. Il fondo salva-Stati è “al lavoro” per mettere a disposizione le linee di credito dedicate, a cui aderire senza peraltro in cambio l’imposizione di rigide riforme come avvenuto in passato. Corsa al riarmo, in campo anche il Mes. La capacità di prestito del Mes può raggiungere i 432 miliardi di euro e, secondo Gramegna, può essere utile “in questi tempi di turbolenze geopolitiche, che hanno innescato maggiori spese e costi di difesa per tutti i Paesi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il Mes per finanziare il riarmo: il fondo apre ai prestiti per la difesa

Il Meccanismo europeo di stabilità potrebbe presto offrire prestiti anche per la difesa.

