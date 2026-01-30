Il Mes apre a prestiti per la difesa Le parole di Gramegna
Il Meccanismo europeo di stabilità potrebbe presto offrire prestiti anche per la difesa. Questa novità riporta al centro un’istituzione che negli ultimi anni è stata vista quasi solo come uno strumento per gestire crisi finanziarie e debito sovrano. Ora si apre la possibilità di usare i fondi anche per rafforzare le spese militari, una scelta che potrebbe cambiare il ruolo del Mes all’interno dell’Europa.
L’eventualità che il Meccanismo europeo di stabilità possa essere utilizzato anche per sostenere la spesa per la difesa rimette al centro un’istituzione che per anni è rimasta associata quasi esclusivamente alla gestione delle crisi del debito sovrano. Pierre Gramegna, direttore generale del Mes, ha indicato che le risorse del fondo potrebbero servire a finanziare investimenti militari, soprattutto per i Paesi con spazi fiscali limitati, in un contesto in cui le tensioni internazionali rendono la sicurezza una priorità sempre più onerosa. La difesa come nuovo rischio per la stabilità dei conti europei. 🔗 Leggi su Formiche.net
