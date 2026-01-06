PD Caserta l’affondo di Villani e dei dissidenti | Basta partiti ridotti a comitati elettorali
Nel contesto politico di Caserta, Adolfo Villani e altri dissidenti del Pd criticano il metodo di selezione dell’organismo dirigente, definendolo un’ingiustificata mediazione tra candidati regionali che esclude il coinvolgimento dei circoli e del territorio. La nota evidenzia una crescente tensione interna e la richiesta di un processo più trasparente e partecipato nel partito.
Tempo di lettura: < 1 minuto Nota stampa a firma di Adolfo Villani (sindaco di Capua), Franco Capobianco (sezione Pd Caserta), Alessandro Landolfi e Roberto Iavarone (ex Articolo Uno): “Ribadiamo che non abbiamo posto un problema sul segretario ma sul metodo che ha basato la scelta dell’organismo dirigente ad una mediazione tra i candidati alle regionali escludendo il partito dei circoli e del territorio. Quindi la critica è ad un metodo che ripropone l’assemblaggio dei comitati elettorali. Lo stesso metodo che ha portato il PD ai minimi storici in provincia di Caserta. Auguriamo a tutti buon congresso ed in bocca al lupo al neo segretario Stefano Lombardi affinché possa realmente aprire una fase nuova di questo partito uscendo dalle logiche che hanno ridotto questo partito al lumicino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Referendum giustizia, il centrosinistra va a rilento. I dem: «Prima le regionali e la Legge di bilancio». Il nodo dei comitati elettorali
Leggi anche: Il (caro) prezzo della poltrona di Palazzo Merlato: il costo delle campagne elettorali dei partiti ravennati
Pd Caserta, mozione unitaria per Lombardi: critiche sul metodo e auspicio di una fase nuova - Una presa di posizione netta, che non entra nel merito delle persone ma mette in discussione il percorso. pupia.tv
PD CASERTA - Subito polemiche dopo la designazione di Lombardi. Villani, Landolfi, Capobianco e Iavarone: non partecipiamo al congresso, questo non è rinnovamento - 21:34:22 Nota stampa a firma di Adolfo Villani (sindaco di Capua), Alessandro Landolfi (già capogruppo alla Provincia di Caserta), Franco Capobianco (sezione Pd di Caserta), Roberto Iavarone (sezione ... casertafocus.net
PD CASERTA - Parte l'era Lombardi. Presentata la candidatura unitaria del sindaco di Piana di Monte Verna a segretario provinciale - 18:06:44 Il Partito Democratico della provincia di Caserta guarda al rinnovamento con l'avvio del congresso provinciale. casertafocus.net
Castel Volturno: La Squadra Mobile di Caserta sequestra un arsenale d’armi. Nei girni scorsi, la Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi organizzati in materia di prevenzione e contrasto ai reati riconducibili alla criminalità organizzata, ha rinvenuto e - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.