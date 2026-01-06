PD Caserta l’affondo di Villani e dei dissidenti | Basta partiti ridotti a comitati elettorali

Nel contesto politico di Caserta, Adolfo Villani e altri dissidenti del Pd criticano il metodo di selezione dell’organismo dirigente, definendolo un’ingiustificata mediazione tra candidati regionali che esclude il coinvolgimento dei circoli e del territorio. La nota evidenzia una crescente tensione interna e la richiesta di un processo più trasparente e partecipato nel partito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nota stampa a firma di Adolfo Villani (sindaco di Capua), Franco Capobianco (sezione Pd Caserta), Alessandro Landolfi e Roberto Iavarone (ex Articolo Uno): “Ribadiamo che non abbiamo posto un problema sul segretario ma sul metodo che ha basato la scelta dell’organismo dirigente ad una mediazione tra i candidati alle regionali escludendo il partito dei circoli e del territorio. Quindi la critica è ad un metodo che ripropone l’assemblaggio dei comitati elettorali. Lo stesso metodo che ha portato il PD ai minimi storici in provincia di Caserta. Auguriamo a tutti buon congresso ed in bocca al lupo al neo segretario Stefano Lombardi affinché possa realmente aprire una fase nuova di questo partito uscendo dalle logiche che hanno ridotto questo partito al lumicino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

