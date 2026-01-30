Il crepuscolo delle frequenze terrestri | verso un futuro interamente veicolato dalla rete

Il Regno Unito si prepara a cambiare volto. Nei prossimi mesi, il vecchio segnale televisivo analogico e digitale terrestre sparirà del tutto. Al suo posto, tutto il sistema di trasmissione si baserà solo sulla rete internet. Molti cittadini dovranno adattarsi a questa trasformazione, che interesserà anche le emittenti e i servizi di comunicazione. La fine delle frequenze terrestri segna un passo importante verso un futuro completamente digitale e connesso.

Il panorama mediatico del Regno Unito si appresta a vivere una metamorfosi radicale, segnando il passaggio definitivo dall'era del segnale analogico e digitale terrestre a una distribuzione basata interamente sul protocollo internet. Secondo il recente rapporto indipendente Stream On: The Future of UK TV, curato da Oliver & Ohlbaum Associates (O&O) per conto di Sky, questa transizione non è solo auspicabile, ma tecnicamente realizzabile entro la metà del prossimo decennio. Lo studio suggerisce che, con una tabella di marcia governativa chiara e investimenti mirati all'inclusione digitale, la tradizionale infrastruttura di trasmissione terrestre potrebbe essere mandata in pensione negli anni Trenta, lasciando appena il 2,2% delle famiglie britanniche — circa 330.

