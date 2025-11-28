David verso una nuova maglia da titolare? Il canadese rivitalizzato dalla rete in Norvegia ora insidia Vlahovic | novità verso Juve Cagliari

David verso una nuova maglia da titolare? Il gol contro il Bodo l’ha rivitalizzato: il canadese ora insidia Vlahovic per un posto nell’attacco col Cagliari. La vittoria sofferta per  3-2  contro il  Bodo Glimt  ha restituito alla  Juventus  tre punti d’oro per la  Champions League, ma ha anche aperto un dilemma cruciale per  Luciano Spalletti  in vista della prossima gara di campionato. Sabato, all’ Allianz Stadium, arriva il  Cagliari  e l’allenatore è chiamato a decidere chi sarà il terminale offensivo della  Vecchia Signora. La rete decisiva segnata in Norvegia ha infatti rilanciato prepotentemente le quotazioni di  Jonathan David, che ora insidia la titolarità di  Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David verso una nuova maglia da titolare? Il canadese rivitalizzato dalla rete in Norvegia, ora insidia Vlahovic: novità verso Juve Cagliari

