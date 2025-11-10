Le royal hanno scritto un nuovo capitolo di stile nel weekend | Kate Middleton Meghan Markle e Letizia di Spagna hanno unito eleganza personalità e coerenza con il loro ruolo pubblico
In occasione del Festival of Remembrance, Kate Middleton ha indossato un abito satinato con colletto in pizzo bianco firmato Alessandra Rich. Infine, orecchini a goccia della regina Elisabetta II. Il look evocava quello scelto da Diana al 25° London Film Festival, sebbene i suoi outfit più noti includessero il tipico colletto ampio, cifra stilistica della sua inconfondibile eleganza. Il giorno successivo, la Principessa del Galles ha puntato su un cappotto-abito di Catherine Walker con spalle marcate, collo alto e silhouette definita. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nelle scorse settimane abbiamo presentato nella rassegna sui libri l’ultimo scritto di Paolo Mazzarello, Malaria, dedicato alla “incredibile vita di Battista Grassi, genio naturalista allo stato puro, vincitore nel 1896 della Darwin Medal della Royal Society di Londr - facebook.com Vai su Facebook