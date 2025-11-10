Le royal hanno scritto un nuovo capitolo di stile nel weekend | Kate Middleton Meghan Markle e Letizia di Spagna hanno unito eleganza personalità e coerenza con il loro ruolo pubblico

In occasione del Festival of Remembrance, Kate Middleton ha indossato un abito satinato con colletto in pizzo bianco firmato Alessandra Rich. Infine, orecchini a goccia della regina Elisabetta II. Il look evocava quello scelto da Diana al 25° London Film Festival, sebbene i suoi outfit più noti includessero il tipico colletto ampio, cifra stilistica della sua inconfondibile eleganza. Il giorno successivo, la Principessa del Galles ha puntato su un cappotto-abito di Catherine Walker con spalle marcate, collo alto e silhouette definita. 🔗 Leggi su Amica.it

