Gravina risponde alle critiche | Se andando via si vincesse il Mondiale sarei il primo a farmi da parte Rischio di non qualificarsi? Sono ottimista su basi concrete

Gravina risponde alle critiche. Il presidente della FIGC ha parlato al Corriere dello Sport in una lunga intervista. Queste le sue parole sulla Nazionale Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha analizzato il momento del calcio italiano in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, rispondendo con decisione alle critiche che negli ultimi mesi hanno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

