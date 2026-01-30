Il Trodica si prepara a sfidare il Tolentino con grande fiducia. Nonostante la sconfitta casalinga dell’andata, l’attaccante Stefano Spagna insiste: “Non guardiamo indietro, ma puntiamo sui punti di forza dimostrati finora”. I giocatori sono concentrati e pronti a giocarsi il tutto per tutto nel prossimo match, senza lasciarsi influenzare dal risultato precedente.

"Non guardiamo indietro ma partiamo da quanto di buono il Trodica sta facendo". L’attaccante Stefano Spagna non si lascia condizionare dalla sconfitta casalinga dell’andata con il Tolentino, prossimo avversario. "Quella volta abbiamo commesso due ingenuità – ricorda – che loro hanno sfruttato, mentre noi avevamo interpretato bene la gara meritando di muovere la classifica ". Di certo domenica non mancheranno le insidie. "Il Tolentino è una squadra molto forte costruita per stare nelle zone altissime della classifica, può contare su elementi come Tizi, Capezzani, Tortelli che potrebbero benissimo giocare in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il braccio di ferro. "Tolentino, match affascinante»: "Trodica, avanti di questo passo»

