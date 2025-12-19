Il braccio di ferro Il Tolentino ritrovato non vuole fermarsi | Chiesanuova devi essere te stesso

Il Chiesanuova continua la sua marcia trionfale, conquistando il quarto successo consecutivo e lasciando il Montegranaro sconfitto per la seconda volta in due anni. La squadra dimostra determinazione e carattere, portando alle dimissioni dell'allenatore dei calzaturieri. Un momento di grande slancio per il club, che si conferma protagonista nel campionato e punta a mantenere alta la sua prestazione.

CHIESANUOVA Il secondo blitz 0-1 in due anni a Montegranaro ha spedito a 4 successi consecutivi lo scatenato Chiesanuova (e portato alle dimissioni del tecnico dei calzaturieri Mengo). Una striscia di vittorie che è la seconda più bella per i biancorossi in Eccellenza, solo con Mobili nell’andata 2023 si arrivò a 5. Domenica sera la squadra si ritroverà al Villino di Treia per la cena natalizia e il sogno è di anticipare le tombolate facendo cinquina. Sul campo. Riuscirci a Tolentino, contro la bestia nera cremisi che ha fatto suoi tutti gli ultimi 3 confronti e l’anno scorso ha festeggiato due volte in trasferta con goleade, darebbe al tutto ancora più gusto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

