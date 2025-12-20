Il bel gesto dei carabinieri i militari incontrano i bambini dell’ospedale Infermi e portano un sacco di doni

Il gesto dei carabinieri di incontrare i bambini dell’ospedale Infermi e portare doni rappresenta un esempio di attenzione e solidarietà. In momenti difficili, anche piccoli gesti possono avere un grande impatto, offrendo conforto e speranza a chi ne ha più bisogno. Ci sono gesti che comunicano più di mille parole. Piccoli atti silenziosi, semplici, ma capaci di illuminare una stanza, di accendere un sorriso anche dove quotidianamente il coraggio è messo alla prova.

