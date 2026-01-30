Ia | Rutelli ' puntiamo a persuasione e obiettivi pragmatici'

Roma, 30 gennaio – Rutelli parla chiaro: l’intelligenza artificiale non spaventa, anzi. Per lui, non è una minaccia, ma una realtà da usare con pragmatismo.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Noi non consideriamo l'intelligenza artificiale una minaccia, la consideriamo una imprescindibile realtà ed opportunità. Una associazione che è certamente non partisan ascolta la voce delle istituzioni, avanza le sue proposte e di volta in volta cerca di fare crescere le capacità del soft power come potere che è basato sulla reputazione, punta alla persuasione, ma punta ad obiettivi pragmatici, a risultati verificabili e misurabili". Lo ha affermato Francesco Rutelli, presidente del Soft power Club, in occasione del convegno '7th Soft power conference-Soft power e intelligenza artificiale: migliorare l'informazione, contrastare la disinformazione', organizzato nell'Auletta dei Gruppi della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

