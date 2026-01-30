I repubblicani ricordano al circolo Mazzini Marcello Luciano Rivizzigno
Domenica pomeriggio i repubblicani renderanno omaggio a Marcello Luciano Rivizzigno, ex presidente regionale del Pri e figura di spicco nel centro di ricerca dedicato a Randolfo Pacciardi. La cerimonia si svolgerà al circolo Mazzini, pochi giorni dopo la sua scomparsa all’età di 82 anni.
I repubblicani renderanno omaggio domenica pomeriggio a Marcello Luciano Rivizzigno, presidente regionale del Pri e presidente nazionale del "Centro Ricerche Randolfo Pacciardi – l'Uomo che sognava una nuova Repubblica" scomparso il 4 gennaio scorso all'età di 82 anni.
La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi a Forlì è stata intitolata a Marcello Luciano Rivizzigno, cofondatore scomparso recentemente.
