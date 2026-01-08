La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi nel nome di Marcello Luciano Rivizzigno

La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi a Forlì è stata intitolata a Marcello Luciano Rivizzigno, cofondatore scomparso recentemente. La scelta è stata condivisa all’unanimità da Massimo Merendi, presidente, Alessandra Ascari Raccagni, coordinatore, e tutto il consiglio direttivo, in segno di riconoscimento per il suo contributo e impegno nel centro e nella comunità.

Massimo Merendi e Alessandra Ascari Raccagni, rispettivamente coordinatore e presidente del Centro Randolfo Pacciardi, insieme a tutto il consiglio direttivo hanno deciso all’unanimità di intitolare la sezione provinciale forlivese al cofondatore Marcello Luciano Rivizzigno, scomparso pochi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

