La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi nel nome di Marcello Luciano Rivizzigno

La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi a Forlì è stata intitolata a Marcello Luciano Rivizzigno, cofondatore scomparso recentemente. La scelta è stata condivisa all’unanimità da Massimo Merendi, presidente, Alessandra Ascari Raccagni, coordinatore, e tutto il consiglio direttivo, in segno di riconoscimento per il suo contributo e impegno nel centro e nella comunità.

Massimo Merendi e Alessandra Ascari Raccagni, rispettivamente coordinatore e presidente del Centro Randolfo Pacciardi, insieme a tutto il consiglio direttivo hanno deciso all’unanimità di intitolare la sezione provinciale forlivese al cofondatore Marcello Luciano Rivizzigno, scomparso pochi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi nel nome di Marcello Luciano Rivizzigno Leggi anche: Randolfo Pacciardi, il mazziniano antifascista che sognava il presidenzialismo Leggi anche: Il comandante provinciale Di Pilato in visita alla sezione meldolese dell'Associazione nazionale carabinieri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La sezione provinciale del Centro Randolfo Pacciardi nel nome di Marcello Luciano Rivizzigno. SP ENS Napoli. . il 20 dicembre, la Sezione provinciale ENS di Napoli ha voluto regalare gratuitamente ai partecipanti l’evento “Mani in pasta… con dolci”. L’iniziativa è stata guidata dall’esperta Barbara Calcaterra, bravissima nella preparazione dei dolci e - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.