Ecco i pronostici per il weekend del 24-25 gennaio, con focus sulla ventiduesima giornata di Serie A e altri campionati europei come Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. In questa analisi si approfondiscono le partite in programma, offrendo uno sguardo obiettivo sugli incontri più rilevanti di questa settimana. Un’analisi equilibrata per chi desidera seguire e comprendere meglio le sfide in corso nei principali campionati del continente.

I pronostici del weekend, ventiduesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Bayern Monaco, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City e Arsenal. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Heidenheim-Lipsia, Bayern Monaco-Augsburg, Barcellona-Real Oviedo, Manchester City-Wolverhampton e Villarreal-Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (24-25 gennaio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend (17-18 gennaio): Serie A e campionati esteriEcco i pronostici per il weekend 17-18 gennaio, con focus sulla ventunesima giornata di Serie A e sui principali campionati europei, tra cui Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

Leggi anche: I pronostici del weekend (1-2 novembre): Serie A e campionati esteri

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: E i pronostici del calcio; Calcio, alto Varesotto: i risultati del weekend; La schedina del weekend – En plein! Il 6 su 6 vale la cassa; Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: analisi, quote e consigli.

I pronostici del weekend (17-18 gennaio): Serie A e campionati esteriI pronostici del weekend, ventunesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... ilveggente.it

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 21^ giornata (17-18 gennaio 2026)Pronostici Serie A: è un weekend intenso quello dedicato alla 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite spostate per la Supercoppa. ilsussidiario.net

Com'è andata la nostra schedina del weekend SCOPRILO QUI #VareseSport #calcio #calciodilettanti #pronostici #schedina #Eccellenza #Promozione #PrimaCategoria #SecondaCategoria #TerzaCategoria facebook

CALCIO PROF I pronostici per il week end x.com