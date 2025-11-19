De Laurentiis ha dato pieni poteri a Conte e non parteciperà al confronto con la squdra prima dell’Atalanta

Anche il secondo giorni di allenamenti è passato per Antonio Conte. L'atmosfera è rilassata e stanno rientrando i calciatori impegnati per le Nazionali. Sabato c'è l'Atalanta ed è il primo obbiettivo in questo momento.  Chi si aspettava fuochi d'artificio al ritorno di Conte è, al momento, rimasto deluso, l'atmosfera è serena a Castel Volturno e, secondo Repubblica,  non farà la sua apparizione neanche il presidente De Laurentiis. "Il presidente ha infatti deciso di dare pieni poteri al suo allenatore, dopo averne esaltato pubblicamente le doti con una raffica di tweet all'indomani dell'amaro ko di Bologna.

