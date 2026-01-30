I gol nel finale provocano uno scossone nella fase di campionato

Nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, le partite si sono concluse con un colpo di scena negli ultimi minuti. Diversi gol nel finale hanno cambiato le sorti di alcune partite e provocato uno scossone in classifica. I tifosi hanno assistito a emozioni forti e a colpi di scena che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

2026-01-30 00:33:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Rivivi il meglio dell'azione dell'ultima giornata della prima fase di Europa League L'Europa League segue un formato simile alla Champions League, ovvero tutte le 18 partite dell'ultima giornata della fase di campionato si sono svolte giovedì sera. Mentre molte squadre conoscevano già il loro destino in vista dell'azione infrasettimanale, c'era ancora molto da decidere tra le 36 squadre. Aston Villa e Nottingham Forest si erano già assicurate il posto dopo la fase di campionato, con i Villans che sono passati direttamente agli ottavi e i Tricky Trees costretti agli spareggi.

