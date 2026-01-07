Diretta gol Serie A | Lazio Fiorentina 2-2 gol di Pedro nel finale! Parma Inter 0-2 gol di Thuram!
Gli incontri della 19ª giornata di Serie A si sono conclusi con diverse emozioni. La Lazio e la Fiorentina hanno chiuso sul 2-2, con un gol di Pedro nel finale, mentre il Parma ha battuto l'Inter 2-0 grazie a Thuram. Di seguito, trovate la cronaca, i risultati e i dettagli delle partite in tempo reale, per un aggiornamento completo sulla giornata di campionato.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI LAZIO FIORENTINA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 2-2, gol di Pedro nel finale! Parma Inter 0-2, gol di Thuram!
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Fiorentina 1-0, gol di Cataldi! Parma Inter 0-1, gol di Dimarco. Inizia la ripresa
Lazio - Fiorentina in Diretta Streaming | IT; Lazio-Napoli LIVE; Lazio-Napoli 0-2, risultato finale della partita di Serie A: decidono Spinazzola e Rrahmani, gli highlights; Lazio-Napoli 0-2, Spinazzola e Rrahmani lanciano Conte al secondo posto in Serie A.
Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina - Le partite in diretta - I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno par ... adnkronos.com
Lazio-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Fiorentina, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20. tuttosport.com
LIVE Alle 20.45 Lazio-Fiorentina: Sarri schiera Guendouzi, Vanoli con Piccoli, Kean in panchina - La Viola cerca altri punti salvezza dopo il sucecsso in extremis sulla Cremonese ... gazzetta.it
SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA - facebook.com facebook
SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.