I Giochi di Milano-Cortina 2026 tra innovazione urbana e identità locale

I Giochi Olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina promettono di portare novità anche nel modo in cui si vive la manifestazione. Non saranno solo le discipline sportive a fare da protagonista, ma anche l’urbanistica e l’identità dei luoghi coinvolti. Le città preparano nuove infrastrutture, ma senza perdere di vista le radici locali. La sfida è riuscire a coniugare innovazione e tradizione, rendendo questi Giochi un evento che lasci il segno anche dopo le competizioni.

I Giochi Olimpici Invernali del 2026, ospitati da Milano e Cortina d'Ampezzo, non si limiteranno ai tradizionali impianti di gara. L'edizione 2026 si distingue per un approccio innovativo che espande l'evento oltre i confini delle venue ufficiali, trasformandolo in un'esperienza diffusa che coinvolge città, paesi e comunità. Il cuore di questa trasformazione è rappresentato dai Fan Village, spazi dedicati all'interazione, allo spettacolo e alla condivisione, attivi in sei location: Milano, Cortina d'Ampezzo, Bormio, Livigno, Predazzo e Brunico. Questi luoghi diventano poli di aggregazione dove lo sport si fonde con la cultura, il divertimento e il senso di appartenenza.

